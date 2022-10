Charles Oliveira vs Islam Makhachev Streaming Gratis Rojadirecta TV UFC 280, orario e come vederla

Charles Oliveira e Islam Makhachev si incontrano nel main event di UFC 280 che si svolgerà ad Abu Dhabi con in palio la cintura da campione dei pesi leggeri. Il brasiliano, un grande favorito per la cintura, ha sconfitto Justin Gaethje per sottomissione con una spina dorsale a maggio a UFC 274. Da parte sua, il combattente russo ha vinto Bobby Green per TKO a febbraio all’UFC Fight Night di Las Vegas. Scopri di seguito come guardare Charles Oliveira e Islam Makhachev in streaming online e in HD.

Charles Oliveira Vs Islam Makhachev: Data, Ora e Dove si svolge la Lotta

La lotta tra Charles Oliveira e Islam Makhachev si svolgerà sabato 22 ottobre 2022 e è prevista non prima delle 20:00. L’evento si tiene presso l’Etihad Arena, Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

Charles Oliveira Vs Islam Makhachev: Tv e Dove Guardare Online

Eurosport è la piattaforma che detiene i diritti dell’UFC nel 2022. Puoi guardare qualsiasi evento UFC trasmesso attraverso i canali Eurosport 1 e 2 disponibili su DAZN o tramite l’app Eurosport. Gli abbonati DAZN, grazie all’accordo di distribuzione con Eurosport, possono accedere alla copertura di un’ampia varietà di contenuti sportivi di alto livello disponibili su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Charles Oliveira vs Islam Makhachev Streaming Gratis Rojadirecta TV UFC 280

L’evento Charles Oliveira vs Islam Makhachev è incluso anche nel palinsesto dei “Rojadirecta Online“.

Charles Oliveira: record e bio

Nazionalità: Brasile

Data di nascita: 17 ottobre 1989

Combattimenti totali: 42

Record: 33-8-1

Islam Makhachev: record e bio

Nazionalità: Russia

Data di nascita: 27 settembre 1991

Combattimenti totali: 23

Record: 22-1