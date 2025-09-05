Calcio IN

Calcio sotto choc, para un rigore e muore: tragedia in campo

DiManfredi Falcetta

Set 5, 2025
Morte portiere graveMuore durante la partita! - www.CalcioIN.it

Sembrava la sua giornata e invece, da un momento all’altro si è consumato il dramma. Il mondo del calcio è sotto shock!

Perdere la vita in campo durante una partita di calcio o calcetto è un’eventualità drammatica ma che nonostante controlli medici sempre più accurati rimane plausibile anche al giorno d’oggi. Nell’epoca moderna, sono stati purtroppo moltissimi i casi di giocatori che, dopo o durante una partita dello sport più amato, si sono sentiti male perdendo in alcuni casi anche la vita.

Nemmeno l’intervento dei sanitari o il defibrillatore hanno potuto salvare giocatori come Marc Vivien Foè, Miklós Fehér o Piermario Morosini, caso particolarmente doloroso per i tifosi italiani che si sono tutti accasciati a terra durante una partita ufficiale, perdendo la vita senza che nessuno potesse fare niente. E’ accaduto ancora in un’occasione importantissima ad un giocatore che sembrava aver realizzato un vero sogno ad occhi aperti.

Non è ancora ben chiara la dinamica che abbia portato un calciatore che aveva appena effettuato una prodezza che chiunque sognerebbe di emulare in una partita ufficiale, ossia parare un rigore, ad accasciarsi tra le braccia dei compagni di squadra senza vita, rendendo anche qui vano l’ingresso in campo del personale medico. Una tragedia apparentemente inspiegabile…

Controlli medici superficiali?

Quanto accaduto in queste ore in Brasile nell’evento calcistico del Jogos da Semana da Pátria de 2025 inaugurati per festeggiare la Settimana della Patria ha dell’incredibile: Edson Pixe, portiere di un team amatoriale di calcio che stava affrontando una di queste partite commemorative è morto subito dopo aver parato un rigore per un malore non specificato.

Intervento dei medici
Nemmeno i medici ed il defibrillatore lo hanno salvato – www.CalcioIN.it

In un terribile video pubblicato su Instagram si vede Edson parare un rigore alla squadra rivale, arrestando facilmente il pallone. Il portiere si sarebbe diretto verso i compagni per festeggiare ma, improvvisamente e senza apparente ragione sarebbe crollato poi a terra. Soccorso dai medici è comunque deceduto poco dopo con la causa della morte che resta ignota, anche se si ipotizza un attacco cardiaco.

Di fronte ad una situazione simile, viene subito da chiedersi se i controlli medici sui giocatori siano stati svolti con rigorosità dato che un malore così improvviso lascia pensare a problemi cardiaci o comunque ad una condizione pre esistente. Molto difficile fare chiarezza sui fatti che hanno sconfortato un’intera nazione, sotto il pesante velo del lutto in quello che doveva essere un evento felice.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Correio do Norte (@jornalcorreiodonorte)

