Bomba Vlahovic, che sgarbo a Inter e Milan: la Juve se la ride

La telenovela di Dusan Vlahovic, vicino a lasciare la Juventus per tutto il mercato estivo, è arrivata all’epilogo? Qualcuno non ha smesso di farsi domande importanti.

Il calciomercato della Juventus ha conosciuto alti e bassi in questa ultima sessione estiva in vista della stagione 2025. Sarà un campionato in cui i ragazzi di Igor Tudor dovranno imporsi per migliorare le prestazioni ottenute lo scorso anno e, soprattutto, in cui questa nuova rosa dovrà mostrare i denti. Alcuni affari svaniti come quello di Kolo Muani pesano molto sulla squadra ma il potenziale fino ad ora si è già visto nelle prime giornate.

Il team bianconero ha a lungo avuto una situazione altalenante con uno dei suoi giocatori, dal punto di vista delle cessioni, un attaccante che alla fine è rimasto in rosa ma che pur risultando tra i titolari, ha a lungo valutato l’opzione di rescindere il contratto per andare a cercare fortuna altrove, magari proprio in qualche rivale diretta del team torinese. Una situazione molto scomoda.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante serbo 25enne che ormai milita nella Juventus da diversi anni. Cresciuto in Serie A nella Fiorentina, la punta classe 2000 è approdata ai bianconeri nel 2022 e ha sempre giocato con questa squadra, segnando 45 reti in 106 presenze fino a questo momento. Sembrava ormai destinato a lasciare la squadra, eppure, le cose sono andate diversamente.

Vlahovic, perché non ha lasciato la Juventus

Giocare alla Juventus anche se le prestazioni del team dello scorso anno non hanno convinto più di tanto è comunque una delle massime aspirazioni di tanti giocatori che arrivano in Serie A e quindi, quando un giocatore deve lasciare questo team ci pensa bene e a fondo e può decidere di accettare condizioni non proprio ottimali del contratto per avere la possibilità di giocarsi lo scudetto e l’approdo in Champions League, cosa che altri team italiani non garantiscono affatto.

Nel caso specifico di Vlahovic però secondo il vice direttore di TuttoJuve Massimo Pavan ciò che gli esperti ed i tifosi non hanno considerato è che Dusan aveva tutte le ragioni per restare nella squadra, anche a costo di non partire titolare se il calciomercato fosse andato come previsto da Comolli. Infatti, gli stipendi e gli ingaggi pagati dal team bianconero sono impareggiabili.

“Non capisco perché si cerchi di mettere Vlahovic in altre squadre in Italia, nemmeno sanno che in Italia la squadra che paga di più è la Juve, quindi o bianconeri o nulla, poi all’estero è un’altra storia”, l’osservazione dell’esperto che quindi, non ha mai creduto al fatto che Vlahovic potesse lasciare di sua spontanea volontà il team se non per uscire dal paese. Del resto per ottenere un ingaggio di 12 milioni di euro come quello che ha ora l’attaccante dovrebbe faticare non poco.