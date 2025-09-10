Batosta Chivu, la notizia fa male: Juve-Inter è già in salita

Gran problema per l'Inter (Reddit.it) -www.CalcioIN.it

Una bruttissima notizia a pochi giorni dal big match che sa di sfida scudetto in anticipo: i precedenti sono terribili.

Il 13 settembre in questo weekend in cui la Serie A riprende il suo regolare corso dopo un breve stop vedremo subito un big match da non perdere che il calendario, o il caso forse, ha voluto capitasse proprio tra le prime giornate. Una sfida che ora vedremo solo per saggiare le forze in campo tra due delle squadre in corsa per la vittoria finale ma che già al ritorno, potrebbe rivelarsi un vero match per lo scudetto.

Da un lato, vediamo la Juventus di Igor Tudor, il tecnico croato confermato dopo qualche dubbio ed un finale di stagione passato a rincorrere le coppe europee e con la certezza matematica di non poter vincere lo scudetto. Nonostante l’acquisto sfumato del bomber Kolo Muani, il team torinese ha comunque portato a casa colpi come Joao Mario e tenuto Dusan Vlahovic che potrebbe risvegliarsi e tornare a segnare a raffica.

Opposto al team bianconero c’è l’Inter di Christian Chivu. A differenza della Juventus che mantiene una panchina invariata, l’Inter è uscito dalla sua epoca d’oro tra quelle moderne ossia la gestione di Simone Inzaghi, passato all’Al Hilal dopo un’offerta milionaria ma soprattutto dopo non aver centrato né la vittoria della Champions League né dello scudetto, perso contro il Napoli.

L’Inter non parte favorito, ecco il perché

Se stiamo a guardare statistiche e dati, il big match da per favorita la Juventus. In effetti, al suo tempio dell’Allianz Stadium, la Vecchia Signora vanta un record quasi perfetto. Ha portato a casa un successo nel 73,8% dei casi! Le ultime dieci sfide tra Inter e Juve si sono concluse poi in quattro casi con la vittoria dei bianconeri, in tre con un pari e solo in tre con una vittoria dell’Inter che però, nell’ultima sfida, si è portato a casa la Coppa Italia contro la squadra.

Stando ai numeri insomma il vantaggio sta nelle mani della Juventus, anche il fattore campo e, volendo sbilanciarci, anche la formazione sembra in condizioni migliori. Non sottovalutiamo però i grandi campioni dell’Inter, giocatori come Martinez e Chalanoglou che potrebbero avere un’intuizione geniale durante la partita e mettere in campo quel colpo di genio che risolve la situazione.

E per chiudere, che cosa ci dicono le quote? La Juventus è ancora favorita ma per poco: infatti PlanetWin365 paga la vittoria del team bianconero a 2,70 mentre quella dell’Inter è data a 2,85. Il pareggio pare meno probabile, pagato 2,95. Non c’è insomma secondo i bookmaker italiani una manifesta superiorità di Tudor su Chivu. Aspettiamo che sia il campo a parlare.