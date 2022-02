ATALANTA-CAGLIARI Streaming Gratis Rojadirecta PirloTV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Cagliari Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 6 febbraio 2022, l’Atalanta di Gasperini (4° con 43 punti) riceve in casa la visita del Cagliari di Mazzarri (18° con 17 punti) per la 24a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Cagliari streaming gratis e diretta tv.

Diretta Atalanta-Cagliari Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Atalanta, che ambisce a partecipare alla prossima Champions League, ha evidenziato un’estrema imprevedibilità nelle ultime cinque partite di Serie A, che hanno visto tre pareggi a reti bianche, una sconfitta per 4-1 ed una vittoria per 6-2. Tuttavia, si trova a tre punti in più di quanti non ne avesse dopo 22 partite giocate durante la scorsa stagione, ed è vicina a qualificarsi ad una competizione europea, con la recente sosta per le Nazionali che avrà dato una possibilità di recuperare diversi giocatori indisponibili a causa di malattie ed infortuni.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata.

Il Cagliari ha mostrato i segni della combattività di cui avrà bisogno per evitare la retrocessione, avendo vinto le prime due partite di campionato nel 2022, per poi tornare a vacillare recentemente (1 pareggio, 1 sconfitta) — anche se contro squadre che puntano a qualificarsi alle competizioni europee. Quella maggiore competitività dovrebbe dare un’iniezione di fiducia mentre affronta l’ennesima squadra della metà superiore della classifica.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Baselli, Marin, Grassi, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Joao Pedro. Indisponibili: Altare, Carboni, Ceter, Nandez, Rog, Strootman, Walukiewicz, Zappa.

Arbitro: Prontera.

Atalanta-Cagliari Diretta al posto di Rojadirecta TV



Atalanta-Cagliari in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Atalanta-Cagliari in diretta sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Luis Muriel ha trovato il gol in tutte le ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari: nella competizione solo contro Torino e Udinese è andato a segno in quattro presenze consecutive – contro i sardi è arrivata inoltre la prima partita del colombiano con rete e assist in un singolo match della competizione (Cagliari-Lecce del febbraio 2012).

Atalanta-Cagliari Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Atalanta-Cagliari streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Mario Pasalic ha preso parte a tre gol nelle ultime tre presenze di Serie A contro il Cagliari (due reti, un assist) – il centrocampista croato è a quota otto reti in questo campionato, a meno uno dal suo record in una singola stagione nella competizione (nove nel 2019/20).

Atalanta-Cagliari Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Atalanta-Cagliari non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Cagliari dovrà fare a meno di João Pedro, squalificato per questo match – i sardi non avranno quindi a disposizione il giocatore di questo campionato che ha partecipato in percentuale a più reti per la propria squadra – infatti l’attaccante rossoblu, tra gol (10) e assist (quattro), ha preso parte al 64% delle reti del Cagliari in questa Serie A, meglio di qualsiasi altro giocatore (secondo Berardi con il 49%).