Anche Tudor scarica Koopmeiners: a gennaio saluta la Juve

Koopmeiners verso l’addio: non convince nemmeno Tudor, cessione possibile già a gennaio per il centrocampista

Arrivato alla corte di Thiago Motta lo scorso anno dall’Atalanta tra grandi speranze e aspettative, l’avventura di Teun Koopmeiners si è rivelata ben diversa da quanto ci si attendeva. Il trequartista era stato uno dei colpi migliori del mercato targato Cristiano Giuntoli nella passata sessione estiva, ma l’investimento fatto non ha portato i frutti sperati.

La prima stagione in maglia bianconera è stata molto complessa per il centrocampista, arrivato a Torino per circa 60 milioni di euro: un’operazione onerosa che ha lasciato più di un dubbio. Il rendimento mostrato ai tempi dell’Atalanta è rimasto solo un lontano ricordo: il suo primo anno si è chiuso con 5 gol e 3 assist in 44 partite, tra tutte le competizioni. Un bottino decisamente al di sotto delle aspettative, soprattutto alla luce dell’investimento importante.

Le aspettative disattese lo hanno progressivamente relegato a un ruolo sempre più marginale all’interno del progetto tecnico, fino a essere considerato una seconda scelta. L’olandese ha faticato a trovare continuità, anche a causa della forte concorrenza nel reparto della trequarti, il ruolo inizialmente pensato per lui da Motta.

Con l’arrivo di Igor Tudor, il destino di Koopmeiners sembrava potersi ribaltare: il giocatore è stato impiegato nei due di centrocampo, trovando una certa continuità rispetto al passato, pur restando un’alternativa e non una prima scelta. In particolare, ha spesso sostituito Locatelli, ma senza mai imporsi in maniera netta. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, anche il tecnico croato starebbe valutando l’addio del classe 1998 già nel mercato di gennaio.

Koopmeiners via a gennaio? Dubbi anche da parte di Tudor

I punti interrogativi sull’olandese sono stati sollevati anche dal giornalista Mirko Nicolino, che ai microfoni di Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube ufficiale di Calciomercato.it, ha espresso apertamente tutti i suoi dubbi sul giocatore. Nonostante sembrasse che Koopmeiners avesse trovato una piccola rivincita con Tudor, il centrocampista ha collezionato appena poco più di 60 minuti complessivi in stagione -tra le prime due uscite in campionato – , e non è mai stato realmente considerato una prima scelta.

“Non credo più in Koopmeiners, perché non vedo nel giocatore segnali di ripresa. Anche Tudor comincia ad avvertire il peso di questa pressione esterna. È completamente un altro rispetto a quello visto all’Atalanta”, ha sottolineato Nicolino, confermando come le aspettative create sulla base delle prestazioni a Bergamo siano andate completamente deluse.

“Quando entra in campo fa il compitino, va a un ritmo decisamente diverso. Credo sia incappato in un blocco mentale talmente impattante che l’unico modo per riprendersi sarebbe quello di cambiare aria“, ha aggiunto il giornalista. Infine, la sua considerazione più diretta: “Secondo me, se resta questa la situazione, la Juve dovrebbe pensare a trovargli una sistemazione a gennaio. Sempre che lo riesca a fare”, ha concluso Nicolino, esortando la dirigenza bianconera a valutare seriamente l’addio del centrocampista già nella prossima finestra di mercato.