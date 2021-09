VILLARREAL-ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky, Mediaset Infinity o Amazon Prime Video?

Dove vedere Diretta Villarreal Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 ITA (stesso orario di Malmoe-Juventus) di oggi martedì 14 settembre 2021, la Dea inizia il suo cammino in Champions sul campo della formazione di Emery vincitrice dell’ultima Europa League. I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sono stati inseriti nel girone F insieme a Manchester United, Villarreal e Young Boys. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Villarreal Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Villarreal Atalanta Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Out Muriel e il lungodegente Hateboer. Zapata verso il recupero con Malinovskyi e Pessina in appoggio. Esordio stagionale per de Roon, squalificato in campionato. Al suo fianco Freuler.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, P. Torres, Pedraza; D. Parejo, Trigueros, Capoue; Pino, G. Moreno, Dia. Allenatore Unay Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Gaspar, Mandi, Estupinan, Pena, Danjuma, Coquelin, Iborra, Gomez, Alcacer.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Pezzella, Djimsiti, Lovato, Scalvini, Koopmeiners, Pessina, Pasalic, Miranchuk, Piccoli.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Pignard. Var: Brisard. A-Var: Frappart.

Villarreal Atalanta Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Villarreal Atalanta in diretta tv su Sky Sport (numero 253 del satellite; 484 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (204 del satellite).

Live streaming gratis (per gli abbonati) con SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Diretta anche su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky e infine su Mediaset Infinity.

Villarreal Atalanta Streaming alternativa Rojadirecta?

Villarreal Atalanta non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.