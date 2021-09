SHAKHTAR-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky Live o Infinity+?

Dove vedere Diretta Shakhtar-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 ITA di oggi martedì 28 settembre 2021, l’Inter di Simone Inzaghi gioca in casa dello Shakhtar Donetsk dell’ex tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi per la 2a giornata di del Gruppo D di Champions League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Shakhtar-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Shakhtar-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



I nerazzurri, nonostante un’ottima prestazione, al debutto sono caduti in casa contro il Real Madrid (1-0). Ko anche gli ucraini dell’ex tecnico del Sassuolo, sconfitti per 2-0 dallo Sheriff in trasferta. Entrambe le formazioni, dunque, hanno bisogno di punti in chiave qualificazione.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, M Antonio; Tete, A Patrick, Pedrinho; L Traoré. Allenatore De Zerbi. A disposizione in panchina: Shevchenko, Vitao, Konoplja, Stepanenko, Marlos, Bondarenko, Mudryk, Sudakov, Kornijenko, Sikan, Bondar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Darmian, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sanchez, Correa.

Arbitro: Kovacs (Romania).

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi:

“Abbiamo trovato qualche difficoltà, abbiamo avuto tre partite in cui siamo andati in svantaggio. Sono molto contento per la reazione che ha avuto la squadra. Nonostante gli episodi non favorevoli, la squadra è sempre rimasta lucida e ha avuto reazioni in tutte le tre partite in cui siamo andati sotto”.

Shakhtar-Inter Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Shakhtar-Inter live in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Mediaset Infinity+ sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Shakhtar-Inter streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

E ancora con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky e con Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Shakhtar-Inter Streaming alternativa Rojadirecta?

Vedere Shakhtar-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.