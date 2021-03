ROJADIRECTA Milan-Manchester United Shakhtar-Roma TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 18 marzo 2021. Occhi puntati su Milan-Manchester United e Shakhtar-Roma, le partite delle due italiane impegnate nella gara di ritorno degli ottavi di UEFA Europa League.

15:00 Alessandria-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

17:30 Novara-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Shakhtar-Roma Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Shakhtar-Roma: match di ritorno degli ottavi di Europa League, andata 0-3. Tetê ha segnato una doppietta nell’ultima vittoria dello Shakhtar Donetsk (4-0), e due dei suoi ultimi tre gol sono arrivati nei primi 35 minuti di gioco. Ad opporsi a lui ci sarà Lorenzo Pellegrini della Roma, che ha segnato un gol di apertura nel primo tempo l’ultima volta: tre dei suoi quattro gol ufficiali precedenti sono arrivati nel primo tempo. La Roma ha fatto gol nel primo tempo in sei delle ultime sette partite di UEL, incluse le ultime cinque.

Streaming Shakhtar Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Arsenal-Olympiacos (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Dinamo Zagabria-Tottenham (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:55 Molde-Granada (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Milan-Manchester United Streaming (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Milan-Manchester United si sfidano nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League, andata 1-1. Franck Kessié ha segnato su rigore i suoi ultimi otto gol ufficiali, inclusi gli ultimi due gol casalinghi del Milan. Per quanto riguarda la squadra ospite, Bruno Fernandes è stato coinvolto in sette gol (cinque gol, due assist) nelle sue otto presenze con il Manchester United in UEL. Il Milan ha segnato il gol di apertura nei primi 15 minuti in tre dei cinque scontri diretti precedenti qui disputati in competizioni europee.

Streaming Milan Manchester United su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming sul relativo sito internet.

21:00 Rangers-Slavia Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Young Boys-Ajax (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Villarreal-Dinamo Kiev (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e TarjetaRojaOnline Gratis non sono considerate legali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.