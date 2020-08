FROSINONE SPEZIA Streaming TV info ROJADIRECTA Gratis Diretta Online Video, dove vederla in chiaro

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Frosinone Spezia Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 21:15 di oggi domenica 16 agosto 2020, si gioca la gara di andata della finale Playoff Serie B Frosinone Spezia in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Sarà trasmessa in chiaro?

Frosinone e Spezia scendono in campo al Benito Stirpe per la gara di andata della finale playoff della Serie B 2019/2020. Le formazioni di Nesta e Italiano sono arrivate sin qui con percorsi nettamente differenti ma accomunati dalla voglia di non mollare mai. I ciociari, ottavi al termine della regular season, hanno eliminato le più quotate Cittadella e Pordenone. I liguri hanno fatto fuori il Chievo dopo aver perso la gara di andata per 2-0 in Veneto.

Dove vedere Frosinone Spezia Streaming Gratis Link invece di Rojadirecta.

Diretta Frosinone Spezia sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Il bilancio durante questa stagione è in pareggio: vittoria casalinga per il Frosinone (2-1) e vittoria casalinga per lo Spezia (2-0). Il doppio confronto si annuncia quindi molto equilibrato.

Frosinone Spezia in esclusiva in diretta streaming con DAZN (link > https://www.dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

La partita viene trasmessa in chiaro su Rai 2 e quindi online con Rai Play.