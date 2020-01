Info Rojadirecta Brescia-Milan Empoli-Chievo Borussia-Colonia, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi venerdì 24 gennaio 2020, dove spiccano Brescia-Milan (anticipo della 20a giornata di Serie A) ed Empoli-Chievo (Serie B).

08:30 Melbourne City-Sydney Fc (A-League) – Sportitalia.

14:30 Chievo-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Brescia in casa ha vinto solo 1 volta in questo campionato, su 10 partite giocate: per il resto, 2 pareggi e ben 7 sconfitte; Tonali e compagni hanno anche il momentaneo primato negativo di reti subite di fronte ai propri tifosi: ben 21. Milan corsaro 3 volte sulle ultime 4 trasferte, ma l’unico ko subito è il bruciante 5-0 di Bergamo.

Diretta Brescia Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Nizza-Rennes (Ligue 1) – DAZN.

21:00 Diretta Empoli-Chievo (Serie B) – DAZN e Rai Sport.

Il match tra Empoli e Chievo apre il programma della 21a giornata di serie B nell’anticipo del venerdì sera alle ore 21.

Continua la crisi dei toscani, reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Juve Stabia e oramai coinvolti nella zona playout a quota 23 punti. Veneti invece a quota 29, in piena zona playoff a pari punti con la Salernitana e usciti vincitori dalla sfida casalinga della scorsa settimana contro il Perugia, del quale hanno avuto la meglio col punteggio finale di 2-0.

Diretta Empoli Chievo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Diretta TV anche su Rai Sport.

21:00 Osasuna-Levante (Liga) – DAZN.

21:00 Northampton-Derby County (Fa Cup) – DAZN e DAZN1.

