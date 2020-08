Calcio Serie A: La stagione 2020/21 partirà ufficialmente il 19 settembre 2020.

CALCIO SERIE A – 19 settembre 2020: è questa la data scelta dalla Lega Serie A al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Slitta quindi di una settimana l’inizio del prossimo campionato rispetto alla prima data ipotizzata del 12 settembre.

“La decisione – precisa la Lega Serie A – conferma la preferenza già espressa nel pomeriggio dalla maggioranza delle Società in una riunione dedicata a questo tema”. Inserito un turno il 2-3 gennaio 2021, mentre il termine della stagione è fissato al 23 maggio 2021.

La novità è che il campionato dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio.

Niente gare, quindi, tra Natale e capodanno, ma ripartenza leggermente anticipata rispetto al solito. Le squadre scenderanno in campo anche il 6 gennaio, in uno dei sei turni infrasettimanali che dovrebbero essere disposti lungo tutta la stagione (erano tre nel calendario originale per il 2019/20, prima che l’emergenza Covid costringesse a rivedere i piani.

A questo punto la stagione 2020/2021 inizierà ufficialmente con il doppio impegno degli Azzurri di Mancini in Nations League contro la Bosnia (il 4 settembre a Firenze) e l’Olanda (il 7 settembre ad Amsterdam). Pochi giorni prima dell’inizio del campionato, invece, toccherà al Milan scendere in campo per il turno preliminare di Europa League. Bisognerà aspettare il 20 e il 22 ottobre, infine, per l’inizio della fase a gironi di Champions ed Europa League.