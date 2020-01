Info ROJADIRECTA Atalanta-Spal Piacenza-Triestina Cosenza-Crotone, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi lunedì 20 gennaio 2020, dove spiccano Atalanta-Spal (Serie A), Piacenza-Triestina (Serie C) e Cosenza-Crotone (Serie B).

14:30 Lazio-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:45 Diretta Atalanta-Spal (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Atalanta e SPAL si affrontano questa sera nel posticipo del lunedì sera che chiude il programma della 20esima giornata di serie A. Gli orobici hanno tutte le intenzioni di cominciare questa seconda parte del torneo sulla falsa riga di quanto fatto vedere nella prima metà, vale a dire tanto bel gioco, gol a grappoli e spettacolo; decisamente più delicata la situazione degli emiliani, chiamati a modificare un rendimento pessimo che li ha visti chiudere la prima parte di stagione all’ultimo posto.

Diretta Atalanta Spal sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Piacenza-Triestina (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:00 Diretta Cosenza-Crotone (Serie B) – DAZN e DAZN1.

La 20esima giornata di serie B si chiude con l’appassionante derby calabrese tra Cosenza e Crotone, in programma lunedì sera alle ore 21. I padroni di casa, che prima della sosta hanno perso 1-0 sul campo della Juve Stabia con un rigore all’ultimo minuto, cercano i 3 punti per togliersi dalla terzultima posizione di classifica, mentre gli ospiti hanno tutte le intenzioni di proseguire col rendimento messo in mostra a fine anno scorso, 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate disputate.

Diretta Cosenza Crotone con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.