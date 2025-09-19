Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle
Ecco il calendario aggiornato delle amichevoli estive 2025 delle squadre di Serie A con date, avversari, location, risultati (se disponibili) e dove vederle in TV o streaming. Elenco in continuo aggiornamento!…
Partite Oggi 8 Agosto: Monaco-Inter Dinamo Zagabria-Vukovar Casa Pia-Sporting, Orari Streaming e Canali TV Online
Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio di oggi 8 Agosto 2025. Di seguito tutte le informazioni: Orari delle partite di oggi e i…
1ª Giornata #SerieA: Juventus-Parma Sassuolo-Napoli Inter-Torino Milan-Cremonese, Orari TV, Risultati Classifica Aggiornata
Le partite della 1ª giornata del campionato di calcio di Serie A edizione 2025-2026 (qui tutte le partite in calendario), la penultima del girone di andata, assieme a orari e…
Calendario Calcio Serie A 2025-2026, tutte le partite di Juventus Milan Inter Napoli
Serie A 2025-26: il calendario completo della nuova stagione La nuova stagione di Serie A 2025-26 si preannuncia come una delle più intense e affascinanti degli ultimi anni. Il campionato…
L’addio è già scritto, annuncio Milan: Pulisic fa le valigie
I tifosi del Milan non riescono a crederci: sul futuro di Christian Pulisic si è abbattuta un’ombra pesante che sa di addio. Il campionato dei rossoneri è iniziato con un…
Grana Chivu, Acerbi anticipa i tempi: l’uscita è ufficiale
Uscita anticipata per il difensore ex Lazio: l’annuncio di Francesco Acerbi spiazza l’ambiente nerazzurro Francesco Acerbi è ormai un vero pilastro della difesa interista. A 37 anni, il centrale ex…
Milan disintegrato, basta una parola: svela il segreto oscuro
Dichiarazioni spiazzanti scuotono l’ambiente rossonero: la rivelazione di un segreto potrebbe mettere nei guai il Milan Archiviata la vittoria contro il Bologna firmata dalla rete decisiva di Luka Modrić, il…
Mourinho torna in Serie A, ha già le valigie pronte: destinazione clamorosa
Josè Mourinho, fresco di esonero dal Fenerbahçe, potrebbe davvero essere pronto a rientrare in Serie A e scuotere il calcio italiano. Josè Mourinho non è un allenatore qualsiasi, è un…
Clamoroso Italia, addio al Mondiale: l’annuncio di Gravina
Le ultime parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, hanno spiazzato completamente i tifosi: l’Italia rischia l’addio al Mondiale. Il gol messo a segno da Sandro Tonali a Debrecen contro…
Rabbia Inter, nerazzurri su tutte le furie: lo cacciano via
La tifoseria dell’Inter si infiamma dopo un episodio che ha lasciato senza parole la piazza: valanga di critiche e richieste di esclusione immediata Archiviato l’insuccesso contro la Juventus, ora l’attenzione…
Sciagura Alcaraz-Sinner, hanno rovinato il tennis: dato sconcertante
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno rovinato il tennis: arriva un annuncio che scuote il mondo dello sport ed i tifosi. Il tennis internazionale sta vivendo settimane incandescenti. Dopo oltre…
La vittoria serve a poco, Tudor ne fa fuori due: la pazienza è finita
La vittoria della Juve contro l’Inter ha mandato i tifosi in delirio, ma per Tudor ci sono due grane da risolvere. Due big rischiano grosso. La terza giornata di campionato…
Altra bufera Lookman, mai più in campo: ha chiuso definitivamente
Ademola Lookman ha chiuso definitivamente con il rettangolo verde. Dopo un’estate caldissima per lui, una nuova bufera si è abbattuta sul nigeriano. L’estate di Ademola Lookman era iniziata con i…
Svolta Juve, deciso il futuro di Koopmeiners: lo ha detto Tudor
La Juventus di Tudor ritrova il suo spirito riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi, ma ora c’è la svolta su Koopmeiners: parla il mister. La partita con l’Inter non è stata una…
Al Milan succede di tutto, ammutinamento in atto: annuncio agghiacciante
L’annuncio spiazza completamente la dirigenza del Milan, che ora dovrà fare i conto con un ammutinamento in corso I rossoneri di Max Allegri si preparano a tornare in campo quest’oggi…
Lutto nel calcio: pallone in lacrime, addio al portiere
Il portiere si è spento lasciando nello sconforto gli appassionati di calcio, specialmente coloro che ne avevano apprezzato anche il lato umano. Il lutto che ha colpito il mondo del…