Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle
Ecco il calendario aggiornato delle amichevoli estive 2025 delle squadre di Serie A con date, avversari, location, risultati (se disponibili) e dove vederle in TV o streaming. Elenco in continuo aggiornamento!…
Partite Oggi 8 Agosto: Monaco-Inter Dinamo Zagabria-Vukovar Casa Pia-Sporting, Orari Streaming e Canali TV Online
Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio di oggi 8 Agosto 2025. Di seguito tutte le informazioni: Orari delle partite di oggi e i…
1ª Giornata #SerieA: Juventus-Parma Sassuolo-Napoli Inter-Torino Milan-Cremonese, Orari TV, Risultati Classifica Aggiornata
Le partite della 1ª giornata del campionato di calcio di Serie A edizione 2025-2026 (qui tutte le partite in calendario), la penultima del girone di andata, assieme a orari e…
Calendario Calcio Serie A 2025-2026, tutte le partite di Juventus Milan Inter Napoli
Serie A 2025-26: il calendario completo della nuova stagione La nuova stagione di Serie A 2025-26 si preannuncia come una delle più intense e affascinanti degli ultimi anni. Il campionato…
Altra bufera Lookman, mai più in campo: ha chiuso definitivamente
Ademola Lookman ha chiuso definitivamente con il rettangolo verde. Dopo un’estate caldissima per lui, una nuova bufera si è abbattuta sul nigeriano. L’estate di Ademola Lookman era iniziata con i…
Svolta Juve, deciso il futuro di Koopmeiners: lo ha detto Tudor
La Juventus di Tudor ritrova il suo spirito riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi, ma ora c’è la svolta su Koopmeiners: parla il mister. La partita con l’Inter non è stata una…
Al Milan succede di tutto, ammutinamento in atto: annuncio agghiacciante
L’annuncio spiazza completamente la dirigenza del Milan, che ora dovrà fare i conto con un ammutinamento in corso I rossoneri di Max Allegri si preparano a tornare in campo quest’oggi…
Lutto nel calcio: pallone in lacrime, addio al portiere
Il portiere si è spento lasciando nello sconforto gli appassionati di calcio, specialmente coloro che ne avevano apprezzato anche il lato umano. Il lutto che ha colpito il mondo del…
Oaktree dice sì a Marotta: tre super colpi e Inter ribaltata
Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto il via libera da parte di Oaktree per andare a caccia di tre rinforzi davvero super. I tifosi dell’Inter si aspettavano di sicuro…
Ritorno clamoroso, di nuovo rossonero: la conferma di Fabrizio Romano
Fabrizio Romano ha confermato un ritorno sbalorditivo in Serie A per l’ex rossonero: i tifosi del Milan sono in fermento Insieme alla Serie A, torna in campo anche il Milan,…
Kylian Mbappé, gesto osceno: irrompe la polizia
Comincia nel peggiore dei modi la stagione di Kylian Mbappé, coinvolto in un accaduto a dir poco raccapricciante. E’ dovuta intervenire la polizia. Parlare oggi di Kylian Mbappé significa raccontare…
Alcaraz contro Sinner, duello anche in amore: caso dopo gli Us Open
La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non è solo in campo: il duello si sposta anche sul piano sentimentale, i tifosi sono senza parole. Domenica scorsa Carlos Alcaraz…
Pugno duro della Uefa, Juve nei guai: sanzione pesantissima
Per la Juventus non c’è pace. Dopo aver digerito a fatica i provvedimenti degli anni passati, i bianconeri tornano a fare i conti con la UEFA. Il derby d’Italia che…
Chiamano Balotelli, il ritorno in Italia diventa realtà
Mario Balotelli non smette mai di sorprendere e a 35 anni torna a far parlare di sé con un clamoroso ritorno in Italia. La carriera di Super Mario è stata…
Fiorentina-Napoli, diretta streaming: dove si può vedere la partita
Fiorentina-Napoli è uno dei match più interessanti della terza giornata della Serie A 2025/2026: scopriamo insieme dove vederla in streaming. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna in…
Il terribile dramma dell’ex Inter: “Un anno ricoverato”
Un dramma incredibile per l’ex Inter ci ricorda come il calcio non sia solo trionfi, cori e riflettori ma dietro ci siano uomini in carne ed ossa. A volte guardiamo…