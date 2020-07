⚽ ROJADIRECTA Udinese-Juventus Lazio-Udinese, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 23 luglio 2020, dove spiccano Udinese-Juventus e Lazio-Udinese, i due posticipi che chiudono la 35a giornata di Serie A.

02:08 Cincinnati-New York Red Bulls (Mls) – Dazn.

04:38 Colorado Rapids-Minnesota United (Mls) – Dazn.

19:30 Diretta Udinese-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

I friulani sono riusciti a prevalere in casa ai danni dei piemontesi solo 5 volte nella storia della Serie A, a fronte di 45 incontri. Per il resto, 13 pareggi e 27 successi della Juventus. L’ultima affermazione dell’Udinese risale alla stagione 2009/2010: un secco 3-0 firmato da Alexis Sanchez, Pepe e Di Natale.

Diretta Udinese Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:45 Diretta Lazio-Cagliari (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Un post coronavirus disastroso quello dei ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno perso tutte le chance scudetto a causa di un rendimento difficilmente pronosticabile alla luce della prima parte di stagione: 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte tra giugno e luglio per Immobile e compagni. I sardi sono a secco di vittorie da 6 gare, durante le quali hanno segnato 2 soli gol.

Diretta Lazio Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.