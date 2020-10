GIRO D’ITALIA 2020 Streaming Cronomentro Milano: 21° Ultima Tappa Oggi 25 Ottobre in Diretta Rai Play TV

DIRETTA CICLISMO – Oggi domenica 25 ottobre diretta streaming della 21a e ultima tappa del Giro d’Italia 2020. Tappa a cronometro con partenza nel centro di Cernusco sul Naviglio. Arrivo a Milano per un totale di 15,7 Km. Viene trasmessa online e in tv con i servizi Rai e Eurosport.

L’ultima tappa corsa ieri sabato, la Alba – Sestriere di 190 Km, è stata vinta da Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos Grenadiers), il quale, assieme a Jai Hindley (Team Sunweb) sono a pari merito in testa alla classifica generale. Hindley è la nuova Maglia Rosa grazie ai centesimi della cronometro.

Oggi si decide il vincitore del Giro d’Italia 2020.

La Maglia Rosa Jai Hindley, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Incredibile, non ho parole. Fin da piccolo sognavo di indossare la Maglia Rosa: è un enorme onore per me, non ci credo ancora. Nella cronometro di domani io e Tao partiremo con lo stesso tempo, farò del mio meglio”.

DIRETTA Giro d’Italia 2020: dove vedere partenza e arrivo tappa di oggi in video live streaming.

La Tappa a cronometro Cernusco sul Naviglio – Milano di 15,7 Km, è la frazione 21 del Giro d’Italia in programma oggi, domenica 25 ottobre 2020. Verrà trasmessa in Diretta Streaming TV in chiaro su Rai 2, con partenza del primo corridore prevista alle ore 13:20 italiane.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai Sport (www.rai.tv) oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI TV scaricabile sul web. Streaming online attraverso il sito web “Rai Play”.