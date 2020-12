ROJADIRECTA Inter-Shakhtar Ajax-Atalanta Real Madrid-Borussia M’Gladbach, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 9 dicembre 2020. Occhi puntati su Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta e Real Madrid-Borussia M’Gladbach di Champions League.

15:00 Juventus-Lione (Champions League Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

15:00 Piacenza-Novara (Serie C) – Eleven Sports:Sky Primafila

15:00 Fano-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

15:00 Avellino-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

18:00 Haugesund-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Saprsborg-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Kristiansund-Odd (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Aalesunds-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Ajax-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

L’Atalanta disputa la sua 50esima partita europea ed è all’ottava partecipazione a una competizione continentale. Ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo. L’Atalanta ha vinto le ultime quattro trasferte europee, segnando 13 gol e subendone tre, e sette delle ultime 11 (P1 S3).

Diretta Ajax Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Midtjylland-Liverpool (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

20:00 Start-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Inter-Shakhtar (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Sono quattro i precedenti nella storia tra Inter e Shakhtar Donetsk. L’Inter non ha mai perso contro gli ucraini (due vittorie, due pareggi) e ha subìto un solo gol nell’unica sfida giocata a San Siro dalle due formazioni (Inter-Shakhtar Donetsk 1-1, 24 agosto 2005).

21:00 Real Madrid-Borussia M’Gladbach (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Bayern-Lokomotiv (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Salisburgo-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Manchester City-Marsiglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Olympiacos-Porto (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Gremio-Santos (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 Bahia-Defensa Y Justicia (Copa Sudamericana) – DAZN.

Giovedì 10 Dicembre

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.