Amichevoli Estive Serie A 2025: Calendario Partite Risultati Aggiornati e Dove vederle
Ecco il calendario aggiornato delle amichevoli estive 2025 delle squadre di Serie A con date, avversari, location, risultati (se disponibili) e dove vederle in TV o streaming. Elenco in continuo aggiornamento!…
Partite Oggi 8 Agosto: Monaco-Inter Dinamo Zagabria-Vukovar Casa Pia-Sporting, Orari Streaming e Canali TV Online
Ecco dove poter seguire in diretta tv e streaming le partite di calcio di oggi 8 Agosto 2025. Di seguito tutte le informazioni: Orari delle partite di oggi e i…
1ª Giornata #SerieA: Juventus-Parma Sassuolo-Napoli Inter-Torino Milan-Cremonese, Orari TV, Risultati Classifica Aggiornata
Le partite della 1ª giornata del campionato di calcio di Serie A edizione 2025-2026 (qui tutte le partite in calendario), la penultima del girone di andata, assieme a orari e…
Calendario Calcio Serie A 2025-2026, tutte le partite di Juventus Milan Inter Napoli
Serie A 2025-26: il calendario completo della nuova stagione La nuova stagione di Serie A 2025-26 si preannuncia come una delle più intense e affascinanti degli ultimi anni. Il campionato…
Chiamano Balotelli, il ritorno in Italia diventa realtà
Mario Balotelli non smette mai di sorprendere e a 35 anni torna a far parlare di sé con un clamoroso ritorno in Italia. La carriera di Super Mario è stata…
Fiorentina-Napoli, diretta streaming: dove si può vedere la partita
Fiorentina-Napoli è uno dei match più interessanti della terza giornata della Serie A 2025/2026: scopriamo insieme dove vederla in streaming. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali torna in…
Il terribile dramma dell’ex Inter: “Un anno ricoverato”
Un dramma incredibile per l’ex Inter ci ricorda come il calcio non sia solo trionfi, cori e riflettori ma dietro ci siano uomini in carne ed ossa. A volte guardiamo…
Follia Juventus, 80 milioni e Yildiz lascia subito l’Italia
La Juventus di Igor Tudor deve ore fare i conti con una autentica follia: 80 milioni per Yildiz e il calciatore pronto a partire. La sensazione è che a Torino,…
Tragedia nel calcio italiano: morto il noto presidente
Il calcio dee sopportare l’ennesima tragedia di questo 2025. Un’intera comunità ha pianto la scomparsa del noto presidente. Ci sono storie che sembrano appartenere più al mondo della televisione e…
Oaktree fa piazza pulita, Marotta non può nulla: via in sei
Con il fondo Oaktree che ha ufficialmente annunciato la svolta, Marotta è costretto a fare i conti con l’uscite di ben sei rinforzi nerazzurri Seppur il mercato dell’Inter abbia lasciato…
Juve nel caos, scontro nello spogliatoio: “Gli ha dato una testata”
Clamoroso in casa Juve: uno scontro nello spogliatoio bianconero che è venuto a galla nelle ultime ore In casa Juventus ci si prepara per un appuntamento cruciale: il temutissimo Derby…
Svolta Milan, Allegri non aspetta nessuno: Maignan scaricato
Max Allegri sembra aver perso la pazienza e l’affaire Maignan sta portando via troppe energie mentali, oltre a rischiare di essere un danno economico. Il tecnico ha già scelto il…
Juve-Inter, dove vedere in diretta tv e streaming il derby d’Italia
La terza giornata di Serie A è pronta a ripartire con il botto. Ecco come tutte le informazioni per seguire la gara tra Juventus e Inter in diretta . Nemmeno…
Disperazione Baggio, il dolore è troppo grande: “Volevo morire”
Roberto Baggio è stato un campione immenso, ma dietro il suo sorriso si nasconde un dolore che lui stesso ha confessato come insopportabile. Quando si parla di Roberto Baggio, inevitabilmente…
Palladino torna in Serie A: il club ha deciso
Raffaele Palladino scalda i motori: potrebbe tornare presto su una panchina di Serie A, la decisione sembra ormai essere stata presa Pronto a tornare. Raffaele Palladino freme in attesa della…
Batosta Chivu, la notizia fa male: Juve-Inter è già in salita
Una bruttissima notizia a pochi giorni dal big match che sa di sfida scudetto in anticipo: i precedenti sono terribili. Il 13 settembre in questo weekend in cui la Serie…