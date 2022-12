OLANDA ARGENTINA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Rai Play, come vederla LIVE con Celullare PC Tablet

Dove vedere Olanda-Argentina Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa in semifinale dei Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove affronterà la vincente di Croazia-Brasile che si gioca alle ore 16:00 italiane.

Il prossimo sarà il sesto confronto in Coppa del Mondo tra Olanda e Argentina, il quarto nella fase a eliminazione diretta. L’ultimo confronto risale alla semifinale del 2014, quando l’Albiceleste si impose ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Olanda-Argentina Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Olanda-Argentina

Statistica in evidenza: i Paesi Bassi hanno segnato per primi in 16 delle loro attuali 19 partite da imbattuti, pareggiando le tre in cui al contrario avevano subìto il gol di apertura. Curiosità sui Mondiali: Gli ultimi due incontri ai Mondiali tra Olanda e Argentina sono terminati 0-0: nella fase a gironi del 2006 e nella semifinale del 2014 (in questo secondo caso l’Argentina si è poi qualificata dopo i calci di rigore).

Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT Van Gaal. A disposizione in panchina: Pasveer, Bijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, Koopmeiners, Berghuis, Simons, Lang, Bergwjin, L De Jong, Janssen, Weghorst.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Di Maria. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Montiel, Foyth, Lisandro Martinez, Pezzella, Acuna, Guido Rodriguez, Paredes, Palacios, Correa, Dybala, Almada, Lautaro Martinez.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis-Perez Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Gomes (Sud Africa). VAR: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Fischer (Canada).

Olanda-Argentina in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Olanda-Argentina sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30.

Dalla sconfitta in finale del 1930 contro l’Uruguay, tutte le ultime nove eliminazioni dell’Argentina dalla fase a eliminazione diretta dei Mondiali (comprese le finali) sono arrivate contro Nazionali europee, inclusa la sconfitta per 2-1 contro l’Olanda nei quarti di finale del 1998.

Alternative per vedere Olanda-Argentina Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Olanda-Argentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Olanda ha superato il turno in tutti gli ultimi tre quarti di finale giocati ai Mondiali (1998, 2010, 2014): l’unica sconfitta in questa fase della competizione risale al 1994 contro il futuro campione Brasile.