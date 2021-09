MILAN-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Milan Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi domenica 12 settembre 2021, il Milan di Pioli ospita la Lazio di Sarri per la 3a giornata di Serie A. Nella passata stagione, goal e spettacolo tra Milan e Lazio. Le due squadre hanno portato a casa una vittoria a testa. I rossoneri si sono imposti col risultato di 3-2 a San Siro, mentre a ritorno i capitolini hanno portato a casa i tre punti grazie al successo netto per 3-0.Chi vincerà quest’anno? Di seguito le informazioni per vedere Milan Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan Lazio Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Tonali; Florenzi, B Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Romagnoli, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko, Giroud, Rebic, Pellegri, D Maldini. Indisponibili: Krunic, Messias. Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Ciro Immobile, F Anderson. Allenatore Sarri.

A disposizione in panchina: Strakosha, Patric, S Radu, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Zaccagni, Muriqi. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Liberti e Galetto. Quarto uomo: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Milan Lazio Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Milan Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan Lazio Streaming alternativa Rojadirecta?

Milan Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.