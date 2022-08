JUVENTUS-SPEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, come vedere Online: SKY Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Primo turno infrasettimanale valido per la 4a giornata di Serie A. All”Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Allegri riceve la visita dello Spezia di Gotti: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 31 agosto 2022. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Allegri e Gotti? Di seguito dove vedere Juventus-Spezia streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



La Juventus ritrova subito il pubblico di casa dell’Allianz Stadium pochi giorno dopo il pari contro la Roma. I bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi, mettono nel mirino la seconda vittoria stagionale per rimanere agganciati al trenino in vetta alla classifica.

Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, lo Spezia è quella contro cui l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha il miglior rapporto minuti/gol (una rete in media ogni 84). Quattro le marcature totali contro i liguri, inclusa la sua ultima tripletta nel torneo, nell’ottobre 2021 con la maglia della Fiorentina.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; McKennie, Miretti, Kostic; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Zakaria, Soulé, Kean, Milik. Indisponibili: Kaio Jorge, Chiesa, Aké, Arthur, Pogba, Di Maria, Bonucci, Fagioli. Squalificati: nessuno.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, Kovalenko, Sala, Agudelo, Gyasi; Verde, N’Zola. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Kornvig, Bourabia, S.Bastoni, Holm, Ellertson, Podgoreanu, Maldini, Strelec, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Nguiamba e Sher. Squalificati: Ekdal.

Arbitro: Colombo. Guardalinee: Scatragli e Marchi. Quarto Uomo: Valeri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Longo S.

Simone Bastoni (cinque gol in Serie A) ha preso parte a due delle tre reti messe a segno dallo Spezia in questo campionato (assist per Nzola contro l’Empoli e rete contro il Sassuolo). E’ uno dei soli tre difensori con almeno cinque gol e 10 assist nella competizione dal 2020/21 in avanti, insieme a Theo Hernández e Marco Davide Faraoni.

Juventus-Spezia in TV al posto di Rojadirecta Canale



Juventus-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Lo Spezia non ha segnato nell’ultima trasferta di campionato, contro l’Inter; la squadra ligure non rimane due gare esterne di fila senza reti da dicembre 2021, quando la prima delle due fu proprio contro i nerazzurri (la seconda contro la Roma).

Juventus-Spezia Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Juventus-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sei partite casalinghe in Serie A (3N, 1P): da inizio aprile, tra le squadre che hanno disputato almeno sei gare interne in Serie A nel periodo, solo Atalanta (zero) e Verona (uno) hanno fatto peggio dei bianconeri.

Juventus-Spezia Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Juventus-Spezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus ha pareggiato le ultime due partite di campionato, contro Sampdoria e Roma: i bianconeri non pareggiano tre gare di fila in Serie A da ottobre 2020, quando sulla panchina c’era Andrea Pirlo.