ITALIA-SVIZZERA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o RaiPlay?

Dove vedere Italia-Argentina Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi Mercoledì 1° Giugno 2022 alle ore 20:45 italiane, allo Stadio Wembley di Londra si gioca Italia-Argentina, Finalissima Conmebol-Uefa, ovvero i campioni in carica di Uefa e Conmebol. Appuntamento che torna a disputarsi dopo 29 anni con un bellissimo trofeo in palio. Chi vincerà? Scopri dove vedere Italia-Argentina streaming e tv.

Italia-Argentina Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Tutto pronto per la Finalissima di mercoledì sera a Wembley, sfida tra Italia e Argentina che si giocheranno la Finalissima Conmebol-Uefa. Di fronte i campioni in carica d’Europa e del Sudamerica, sfida riproposta a distanza di 29 anni. Impegno importante per la Nazionale di Roberto Mancini, che punta a conquistare un trofeo conquistato in precedenza dalla Francia (1985) e proprio dall’Albiceleste (1993).

Il Trofeo ha subìto alcune modifiche da quando è stato introdotto per la prima volta quasi 40 anni fa, tuttavia mantiene in gran parte l’estetica originale. Con un peso di circa 8,5 kg e un’altezza di 45 cm, il trofeo è in ottone placcato argento e ha una forma pressoché identica alla prima versione.

Roberto Mancini (Italia): “È bello giocare questa partita, essendo una classica del calcio mondiale, oltre a essere il tributo anche per tanti giocatori. Sarà una bella partita. Avrei voluto avere tutti i ragazzi qui, se lo meritavano. Ci dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti, ma chi andrà in campo disputerà un’ottima partita. L’Argentina è forte, ma anche noi lo siamo. Domani giocherà Belotti perché era il secondo attaccante all’Europeo. L’ho visto sereno e spero possa disputare una buona gara”.

E su Diego Armando Maradona: “Io ho avuto la fortuna di giocare contro Maradona tanti anni ed è stato un grande onore per gli italiani e per i napoletani in particolare. Sarà molto emozionante, che Diego non sia qui con noi è un grande dispiacere e sarà bello ricordarlo domani”.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali. Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Federico Chiesa, Verratti, Toloi, Lorenzo Insigne.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Tecnico Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

Arbitro: Gomez (Cile). Assistenti: Schiemann e Rios (Cile). IV uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo).

Dove vedere Italia-Argentina in TV al posto di Rojadirecta Live



Italia-Argentina diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia-Argentina Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Italia-Argentina streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Argentina Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Argentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Navigazione articoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.