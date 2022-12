INGHILTERRA FRANCIA Streaming Gratis ROJA TV Rai Play, come vederla LIVE con Celullare PC Tablet

Dove vedere Inghilterra-Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi sabato 10 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa in semifinale dei Mondiale di calcio in Qatar 2022 dove affronterà la vincente di Marocco-Portogallo che si gioca alle ore 16:00 italiane.

E' la prima volta che le due nazionali si incontrano in una fase ad eliminazione diretta tra Mondiali ed Europei: finora si sono trovate contro cinque volte, tutte in una fase a gironi. Due volte nella Coppa del Mondo (1966 e 1982) e tre all'Europeo (1992, 2004 e 2012). Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Inghilterra-Francia

Probabili formazioni Inghilterra-Francia

Questa sarà la terza sfida tra Inghilterra e Francia ai Mondiali, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982, entrambe nella fase a gironi. La Francia ha perso solo uno degli ultimi otto incontri con l’Inghilterra in tutte le competizioni (5V, 2N): sconfitta per 2-0 in un’amichevole nel novembre 2015. Questo sarà il primo match tra le due nazioni dal giugno 2017, quando Les Bleus vinsero 3-2 in amichevole.

Inghilterra (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Foden; Kane. CT Southgate. A disposizione in panchina: Grealish, Sterling, Rashford, Tripper, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Ramsdale, Wilson, Maddison, Gallagher. Indisponibili: White. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Areola, Mandanda, Saliba, Konaté, Disasi, Pavard, Veretout, Camavinga, Guendouzi, Y Fofana, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: L Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sampaio (Brasile). Guardalinee: Boschilla e Pires. 4° Uomo: Mohammed. VAR: Gallo. Assistente VAR: Martinez Munuera.

Inghilterra-Francia in tv e streaming live



La sfida Inghilterra-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani.

L’Inghilterra potrebbe vincere tre partite di fila ai Mondiali per la prima volta dal 1990, quando la terza gara arrivò nei quarti di finale. I Tre Leoni hanno vinto tre delle quattro partite ai Mondiali nel 2022 (1N), solo nel 1966 hanno registrato più successi in una singola edizione del torneo (cinque, quando vinsero il titolo).

Alternative per vedere Inghilterra-Francia Streaming Online



Altre forme per vedere Inghilterra-Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Francia è imbattuta nelle 13 partite in cui Kylian Mbappé ha giocato da titolare tra Mondiali ed Europei (10V, 3N), vincendo tutte le nove gare con lui dal primo minuto nella Coppa del Mondo. Il classe ‘98 ha preso parte a 12 gol in 13 presenze da titolare tra Mondiali ed Europei (9 reti e 3 assist).