GP Giappone Streaming Gratis Formula 1 2023, orario e dove vedere Qualifiche Ferrari a Suzuka

Dove vedere Diretta GP Giappone Formula 1 2023 Streaming Gratis. Max Verstappen e la Red Bull sono tornati in cima durante le prove libere del venerdì del Gran Premio del Giappone, con il pilota olandese che ha segnato il miglior tempo. La Ferrari ha dimostrato di essere in buona forma con Charles Leclerc, che è il secondo più veloce. Scopri dove vedere Gran Premio del Giappone di Formula 1 2023 dal circuito di Suzuka.

Orari del sabato e della domenica

Le prove libere 3 si svolgeranno oggi sabato 23 settembre alle ore 4:30 AM

si svolgeranno oggi sabato 23 settembre alle ore 4:30 AM Le qualifiche per determinare la pole position e la griglia di partenza alle ore 8:00 italiane

per determinare la e la alle ore 8:00 italiane Partenza gara prevista per domenica 24 settembre 2023 alle ore 7:00 del mattino italiano.

Dove vedere il GP Giappone F1 2023 Streaming e Diretta Live



Gran Premio del Giappone sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre), Sky Sport 4K e su Sky Sport F1, canale 207.

Il Gran Premio di Suzuka di Formula 1 sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con NOW.