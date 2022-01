CHELESEA-LIVERPOOL Streaming Gratis TV, dove vedere il match: Sky DAZN Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Chelsea-Liverpool Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 17:30 italiane di oggi domenica 2 gennaio 2022, il Chelsea di Thomas Tuchel riceve al Stamford Bridge il Liverpool di Jürgen Klopp. Si gioca per la 21a giornata di Premier League. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Liverpool streaming gratis e diretta tv.

Chelsea e Liverpool inseguono un Manchester City che fin qui non ha sbagliato praticamente niente, perdendo sì due gare, ma vincendone ben sedici su venti. A differenza di Blues e Reds, infatti, la squadra di Guardiola ha pareggiato molte meno gare, distanziando sensibilmente le inseguitrici.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Alonso, Kantè, Jorginho, Pulisic; Mount, Werner, Hudson-Odoi. Allenatore Thomas Tuchel.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Jota, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Chelsea-Liverpool in tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

Liverpool e Chelsea si sono sfidate l’ultima volta ad agosto, per il match d’andata, con 1-1 ad Anfield. L’ultima gara a Londra, invece, è quella disputata a settembre 2020 e vinta dal Liverpool per 2-0 grazie alla doppietta di Sadio Mané.

Chelsea-Liverpool streaming gratis per gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Il Liverpool è stato sconfitto nell’ultimo incontro del 2021, contro il Leicester, e ora spera di poter rialzarsi contro un Chelsea anch’esso beffato, ma con il pari firmato Welbeck contro il Brighton. Da una parte non ci sarà Lukaku, dall’altra Salah e Jota, rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori, con 15 e 10 reti segnate fin qui.

