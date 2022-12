ARGENTINA CROAZIA Streaming Gratis TV Rai Play, come vederla LIVE con Celullare PC Tablet

Dove vedere Argentina-Croazia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Argentina-Croazia apre il programma delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 oggi martedì 13 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane in streaming e diretta tv dall’impianto del Lusail Stadium di Al Daayen. Chi vince giocherà la finale del 18 dicembre contro la vincente di Francia-Marocco in programma domani sera.

La Seleccion di Scaloni si presenta all’appuntamento dopo avere eliminato l’Olanda ai quarti di finale ai rigori, al termine di una partita terminata 2-2 in cui era successo davvero di tutto. La Croazia di Dalic si è invece qualificata alle semifinali dopo avere superato a sorpresa il Brasile, sconfitto ai rigori. Modric e compagni sono tra le prime quattro Nazionali al mondo per la seconda edizione di fila dei Mondiali: a Russia 2018 si erano arresi solo in finale contro la Francia. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Argentina-Croazia Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Argentina-Croazia

Due dei migliori giocatori della loro generazione, l’argentino Lionel Messi e il croato Luka Modrić, cercheranno di dettare il gioco. Modrić avrà anche un solo assist in questo torneo (Messi: 4 gol, 2 assist), ma la sua influenza è enorme, ed è stato determinante nell’aiutare la sua squadra, il Real Madrid, a battere il PSG di Messi negli ottavi di Champions League della scorsa stagione.

Argentina (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Leo Messi, Alvarez. CT Scaloni. Croazia (4-3-2-1) – Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. CT Dalic. Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri. Statistica in evidenza: la Croazia non ha ancora aperto le marcature in questo torneo (3 vittorie, 2 pareggi).

Curiosità sui Mondiali: Robert Prosinečki è l’unico giocatore ad aver segnato in Coppa del Mondo per due paesi diversi: la Jugoslavia nel 1990 e la Croazia nel 1998. Argentina-Croazia in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live

La sfida Argentina-Croazia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30. Argentina e Croazia si affrontano per la terza volta nella fase finale di un Mondiale: i due precedenti sono in equilibrio, con una vittoria a testa. Il primo confronto è andato in scena a Francia ’98, nella fase a gironi: la Seleccion vinse 1-0 grazie a un gol di Pineda. Quattro anni fa, a Russia 2018 sempre nella fase a gironi, i croati vinsero 3-0 con gol di Rebic, Modric e Rakitic. Alternative per vedere Argentina-Croazia Streaming Online invece di Rojadirecta Club

Altre forme per vedere Argentina-Croazia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. L’Argentina punta a raggiungere la sua sesta finale di Coppa del Mondo: soltanto la Germania (otto) ne ha disputate di più. L’Albiceleste, inoltre, non è mai stata eliminata in semifinale nella sua storia.